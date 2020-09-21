В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию. Дежурные службы ведут сбор информации о последствиях землетрясений.В источнике
Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)00:47