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BFM.ru
BFM.ru

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию. Дежурные службы ведут сбор информации о последствиях землетрясений.В источнике
Игорь Кобзевроссийский политик
Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Твой Иркутск

В Иркутске проверят жилые дома для выявления возможных последствий после землетрясения

Твой Иркутск00:00
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

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РИА Новости

В МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Прибайкалье

РИА Новости23:41
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)00:47
Телеинформ

Рабочие группы обследуют дома и соцобъекты после землетрясения в Иркутской области

Телеинформ21:36
RT на русском

МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии

RT на русском17:15
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфовчера в 15:30

С октября в России начнут тестировать беспилотные суда на реках и морях

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С октября в России начнут тестировать беспилотные суда на реках и морях
РБК01:00

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

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