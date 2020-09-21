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ТАСС
ТАСС

Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России, информации о пострадавших нет. "Ощущались толчки в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба администрации Иркутска распространила сообщение
, в котором говорится о режиме работы стратегических и объектов коммунальной инфраструктуры города после землетрясения.
Московский Комсомолец18:17
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

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РИА Новости

В МЧС рассказали о последствиях землетрясения в Прибайкалье

РИА Новости23:41
Твой Иркутск

В администрации Култука рассказали о последствиях землетрясения

Твой Иркутск22:00
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Землетрясение в ночь на 22 сентября ощущалось в 12 районах Иркутской области

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IrkutskMedia

Дрожь земли: крупнейшие землетрясения в Иркутской области

IrkutskMedia22:20
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В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения

ТАССвчера в 15:47
RT на русском

МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии

RT на русском17:15

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русскомвчера в 11:18
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
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ВВС США не исключили падение российского спутника на Землю

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э» 22 сентября войдет в атмосферу нашей планеты над Индийским океаном, сообщается на сайте space-track.org, где в открытом доступе размещены сведения о 46 000 объектов, которые запущены в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
Live24вчера в 08:59
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