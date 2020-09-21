Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии
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Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России, информации о пострадавших нет. "Ощущались толчки в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба администрации Иркутска распространила сообщение
, в котором говорится о режиме работы стратегических и объектов коммунальной инфраструктуры города после землетрясения.
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IrkutskMediaвчера в 15:26