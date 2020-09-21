Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России, информации о пострадавших нет. "Ощущались толчки в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

С чего всё началось Пресс-служба администрации Иркутска распространила сообщение , в котором говорится о режиме работы стратегических и объектов коммунальной инфраструктуры города после землетрясения. Московский Комсомолец 18:17