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ТАСС
ТАСС

Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России, информации о пострадавших нет. "Ощущались толчки в четырех районах Республики Бурятия [от землетрясения] магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.В источнике
С чего всё началось
Пресс-служба администрации Иркутска распространила сообщение
, в котором говорится о режиме работы стратегических и объектов коммунальной инфраструктуры города после землетрясения.
Московский Комсомолец18:17
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Рабочие группы обследуют дома и соцобъекты после землетрясения в Иркутской области

Телеинформ21:36
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МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии

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МЧС: эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от Култука

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Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения

РИА Новости17:11
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ТАССвчера в 15:47
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Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за землетрясения в районе Култука

IrkutskMediaвчера в 15:26
ИрСити

Объекты БЦБК проверяют после землетрясения

ИрСити21:38

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUMвчера в 01:56
1,2K

Власти Британии заплатят по 500 фунтов малообеспеченным гражданам, ушедшим на карантин

Британские власти заявили о выплатах в размере 500 фунтов стерлингов для малообеспеченных граждан страны, которые будут вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за коронавируса, передает BBC.
Росбалт20:56