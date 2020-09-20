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RT на русском
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источнике
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REGNUM

В Южной Корее произошло землетрясение

REGNUM01:43
Газета.Ru

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Газета.Ruвчера в 15:37
RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

RT на русском19:37
РЕН ТВ

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у Филиппин сейсмологи

РЕН ТВ19:32
ТАСС

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТАСС18:59
Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Комсомольская правдавчера в 16:29
Московский Комсомолец

Мощное землетрясение произошло близ побережья Филиппин

Московский Комсомолец19:47

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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«Рома» может получить техническое поражение за матч с «Вероной»

«Рома» может быть наказана техническим поражением за выход на поле незаявленного игрока в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:0). Во встрече, которая проходила 19 сентября, в стартовом составе римлян появился представитель Гвинеи Амаду Диавара, проведший в итоге почти полный матч.
Матч ТВ13:03

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом

Полицейские на трассе в Пензенской области в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении него составили девять административных протоколов, сообщил областной главк МВД.
РИА Новости14:59

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru14:50
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
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