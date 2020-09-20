Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источнике
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