«Рома» может получить техническое поражение за матч с «Вероной»

«Рома» может быть наказана техническим поражением за выход на поле незаявленного игрока в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:0). Во встрече, которая проходила 19 сентября, в стартовом составе римлян появился представитель Гвинеи Амаду Диавара, проведший в итоге почти полный матч.