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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источнике
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Маяк (г. Сосновый Бор)

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Маяк (г. Сосновый Бор)20 сентября в 16:34
REGNUM

В Южной Корее произошло землетрясение

REGNUMвчера в 01:43
ТАСС

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТАССвчера в 18:59
RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

RT на русскомвчера в 19:37
ИА Красная Весна

На Филиппинах зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1

ИА Красная Веснавчера в 00:28
РЕН ТВ

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

РЕН ТВ20 сентября в 15:43
Газета.Ru

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Газета.Ru20 сентября в 15:37

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
1,3K

Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны.
Lenta.ruвчера в 13:55

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.
РИАМОвчера в 00:14
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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