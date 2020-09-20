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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источнике
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ТАСС

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТАССвчера в 18:59
REGNUM

В Южной Корее произошло землетрясение

REGNUMвчера в 01:43
Вести.Ru

Мощное землетрясение зафиксировано в Атлантике

Вести.Ru18 сентября в 19:13
РЕН ТВ

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

РЕН ТВ20 сентября в 15:43
Газета.Ru

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Газета.Ru20 сентября в 15:37
РИА Новости

Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение

РИА Новости19 сентября в 03:19
RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

RT на русскомвчера в 19:37

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ18 сентября в 23:19
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«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.
РИА Новости19:58

Ефремов не смог посмотреть в СИЗО весь матч ЦСКА против «Спартака»

Актер Михаил Ефремов, который находится в СИЗО-5, сообщил, что не смог посмотреть весь матч с участием столичных футбольных клубов ЦСКА и "Спартак" (игра завершилась со счетом 3:1), поскольку в камере нет платного канала "Матч Премьер".
Московский Комсомолец17:45

Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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