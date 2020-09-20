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RT на русском
RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источнике
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REGNUM

В Южной Корее произошло землетрясение

REGNUMвчера в 01:43
Московский Комсомолец

Мощное землетрясение произошло близ побережья Филиппин

Московский Комсомолецвчера в 19:47
Газета.Ru

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Газета.Ru20 сентября в 15:37
РЕН ТВ

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у Филиппин сейсмологи

РЕН ТВвчера в 19:32
ТАСС

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТАССвчера в 18:59
Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Комсомольская правда20 сентября в 16:29
RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

RT на русскомвчера в 19:37

В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы

В ЛНР задержаны два украинца, намеревавшихся похитить итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в республике, сообщили в МВД Луганской народной республики.
Взгляд.рувчера в 12:08

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13