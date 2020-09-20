RT на русскомЗемлетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на ФилиппинахГазета.Ru10Газета.RuНевские НовостиRT на русскомМИР 24ИзвестияКомсомольская правдаВестник КавказаАргументы и ФактыGazeta.SPbРЕН ТВСейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событииВ Южной Корее произошло землетрясениеREGNUMвчера в 01:43Мощное землетрясение произошло близ побережья ФилиппинМосковский Комсомолецвчера в 19:47В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3Газета.Ru20 сентября в 15:37Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у Филиппин сейсмологиРЕН ТВвчера в 19:32У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8ТАССвчера в 18:59Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ТурцииКомсомольская правда20 сентября в 16:29Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на ФилиппинахRT на русскомвчера в 19:37Показать ещё