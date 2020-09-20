Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что версии PlayStation 5 без оптического привода крайне плохо продаются по предварительному заказу, так как магазины отчитываются именно о таком положении дел.
Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.