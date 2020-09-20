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RT на русском
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.В источнике
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Аргументы и Факты

У побережья Филиппин зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8

Аргументы и Фактывчера в 19:26
РЕН ТВ

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

РЕН ТВ20 сентября в 15:43
REGNUM

В Южной Корее произошло землетрясение

REGNUMвчера в 01:43
RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах

RT на русскомвчера в 19:37
ТАСС

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

ТАССвчера в 18:59
Газета.Ru

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Газета.Ru20 сентября в 15:37
Вести.Ru

Мощное землетрясение зафиксировано в Атлантике

Вести.Ru18 сентября в 19:13

PlayStation 5 выйдет с ограничениями

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что версии PlayStation 5 без оптического привода крайне плохо продаются по предварительному заказу, так как магазины отчитываются именно о таком положении дел.
Megaobzor.comвчера в 15:09

Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
REGNUM21:19

Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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Если вы забыли чье-то имя или размер ежемесячного платежа по ипотеке, просто ваш мозг экономит силы для более важных данных, а его активность направлена на что-то другое.
НГС.Кемерово19:00