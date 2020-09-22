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Sibnovosti.ru
Sibnovosti.ru

Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия

Землетрясение произошло в Восточной Сибири в ночь на 22 сентября. Толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия. По данным «Байкальской сейсмологической экспедиции», магнитуда составила 5,9. Жители Иркутска ощутили подземные толчки до 5-6 баллов.В источнике
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RT на русском

Какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

RT на русскомвчера в 11:16
РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

РИА Новостивчера в 03:22
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАССвчера в 01:28
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
ИрСити

Институт земной коры прокомментировал землетрясение, случившееся в Приангарье 22 сентября

ИрСитивчера в 22:48
Твой Иркутск

В администрации Култука рассказали о последствиях землетрясения

Твой Иркутсквчера в 22:00
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфо21 сентября в 15:30

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостейвчера в 15:20
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Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Российская газета03:05
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16