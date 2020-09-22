Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия
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Землетрясение произошло в Восточной Сибири в ночь на 22 сентября. Толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия. По данным «Байкальской сейсмологической экспедиции», магнитуда составила 5,9. Жители Иркутска ощутили подземные толчки до 5-6 баллов.В источнике
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области
Орда Инфо21 сентября в 15:30