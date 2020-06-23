Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.
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Власти сообщили об одном погибшем в результате землетрясения в Мексике

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Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

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Землетрясение произошло в Туве

Тайга.инфовчера в 23:15

Власти Мехико сообщили о незначительном ущербе в городе после землетрясения

ТАСС15:38

В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек

РИА Новости15:56

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Туве (версия 2)

Интерфакс - Россия00:28

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Lenta.ru12:01
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
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Технологии

Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku

Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 09:00
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Общество

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Президент предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
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Общество

Глава ЦИК рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

Около 70 жалоб на использование административного ресурса, принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию поступило в Центризбирком.
Общественное телевидение России 09:31
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Экономика

Более 17,8 тыс рабочих мест предполагается создать в Тульской области

Создано более 2 тысяч рабочих мест. До конца года планируется окончить еще 12 крупных проектов.
Тульские СМИ 11:20
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Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
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Общество

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

РИА Новости 02:14
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Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц

Игромания.ру 15:34
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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Политика

Стало известно о крупных взносах Китая для влияния на Трампа

Связанные с правительством Китая люди использовали политические взносы для попыток оказать влияние президента США Дональда Трампа и членов Республиканской партии.
Lenta.ru 16:54
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
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Политика

Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве

Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
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Общество

Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи

Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
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Общество

ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым

Поводом для судебного разбирательства стало решение Замоскворецкого суда Москвы от 30 ноября 2009 года, подтвержденное Мосгорсудом, в соответствии с которым Немцов был признан виновным в клевете и должен был выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Политика

Зеленский ворвался в чат дальнобойщиков со своим видео и всех обозвал

Украинский лидер Владимир Зеленский сам проверил, о чем думают дальнобойщики.
Царьград 16:38
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку над провинциями Сувейда и Дейр-эз-Зор

Известия 15:10
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Федерация биатлона Москвы выдвинула Зайцеву кандидатом в правление СБР

РИА Новости 15:52
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Армия и оружие

Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
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