Происшествия
Lenta.ruЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Разработку Института естественных наук (Рикэн) японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире.
Live24 09:00
Общество
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Общество
Глава ЦИК рассказала о жалобах на принуждение к голосованию
Около 70 жалоб на использование административного ресурса, принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию поступило в Центризбирком.
Общественное телевидение России 09:31
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Экономика
Более 17,8 тыс рабочих мест предполагается создать в Тульской области
Создано более 2 тысяч рабочих мест. До конца года планируется окончить еще 12 крупных проектов.
Тульские СМИ 11:20
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Общество
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
РИА Новости 02:14
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру 15:34
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Политика
Стало известно о крупных взносах Китая для влияния на Трампа
Связанные с правительством Китая люди использовали политические взносы для попыток оказать влияние президента США Дональда Трампа и членов Республиканской партии.
Lenta.ru 16:54
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
Политика
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
Общество
ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым
Поводом для судебного разбирательства стало решение Замоскворецкого суда Москвы от 30 ноября 2009 года, подтвержденное Мосгорсудом, в соответствии с которым Немцов был признан виновным в клевете и должен был выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
РБК 10:13
Политика
Зеленский ворвался в чат дальнобойщиков со своим видео и всех обозвал
Украинский лидер Владимир Зеленский сам проверил, о чем думают дальнобойщики.
Царьград 16:38
Армия и оружие
Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире
Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04