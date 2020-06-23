Происшествия
Lenta.ruЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.
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Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Здоровье
Врачи предупредили о долгосрочных поражениях здоровья от COVID-19
Британские врачи и ученые утверждают, что переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с долговременными или даже пожизненными поражениями организма из-за вируса.
РЕН ТВ 07:05
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Армия и оружие
Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом
В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.
Голос правды (ст. Полтавская) 08:40
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова
В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
РИА Новости 07:56
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 09:19
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Политика
Саакашвили рассказал о походах по клубам с Трампом
Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что ходил в ночные клубы с американским лидером Дональдом Трампом.
Известия 18:05
Политика
Twitter счел сообщение Трампа «угрозой насилием»
Twitter снова отметил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила соцсети.
Известия 19:01
Футбол
Агент сообщил об интересе к Миранчуку и Баринову в Европе
Александр Маньяков, известный российский футбольный агент, поделился мнением о дальнейшем будущем полузащитников Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова (оба выступают в клубе "Локомотив").
CT news 15:34
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Политика
Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей
Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.
Новости Тюмени 72.ru 06:59
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей убитого сына в бетонном полу матери
В Астраханской области нашли замурованного 12-летнего ребенка. В убийстве подозревают мать подростка.
Невские Новости вчера в 00:09
Энергетика
В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»
Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Наука
Украина и Италия вышли из российского космического проекта
Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.
ФАН 21:43
Здоровье
Минздрав поддержал инициативу «ЕР» по новым льготам для врачей
Инициативы партии «Единая Россия» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в преддверии Дня медработника в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Брянск.Ньюс 07:27
Экономика
Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах
22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор вчера в 23:49
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 10:29
Политика
«Выглядят смешно»: в Совфеде ответили на слова Киева о «долгах» России
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости Крым прокомментировала финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота.
РИА Новости 19:45