Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 509

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,2K

Здоровье Врачи предупредили о долгосрочных поражениях здоровья от COVID-19 Британские врачи и ученые утверждают, что переболевшие COVID-19 пациенты могут столкнуться с долговременными или даже пожизненными поражениями организма из-за вируса.

Армия и оружие Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 32

Общество ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности". 5

Авто С 1 июля российских водителей ждут нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 215

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 561

Политика Саакашвили рассказал о походах по клубам с Трампом Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что ходил в ночные клубы с американским лидером Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью. 23

Энергетика В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз» Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз». 2

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства "Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах". 67

Наука Украина и Италия вышли из российского космического проекта Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.

Здоровье Минздрав поддержал инициативу «ЕР» по новым льготам для врачей Инициативы партии «Единая Россия» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в преддверии Дня медработника в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. 9

Экономика Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах 22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России». 4,2K