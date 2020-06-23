Происшествия
Lenta.ruЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.
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В Мексике число погибших в результате землетрясения увеличилось до шести
Российская газетавчера в 23:28
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Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Общество
В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата.
РИА Новости вчера в 23:20
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей
В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии.
Вятка Областная вчера в 10:40
Происшествия
Многоквартирный дом в Якутске находится под угрозой обрушения
На месте происшествия работают представители администрации города, службы жизнеобеспечения, МЧС РФ по Якутии и представители управляющей компании.
Якутия 24 вчера в 23:24
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Транспорт
В Москве из-за парада перекроют движение в центре и на северо-западе
В связи с проведением парада Победы 24 июня в Москве будут действовать ограничения движения, сообщает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 16:19
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО
Inc-news.ru вчера в 16:20
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Политика
Одна из ведущих газет Болгарии опубликовала статью Путина о Второй мировой войне
Популярная болгарская газета "Труд" опубликовала в среду на болгарском языке полную версию статьи президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне.
ТАСС 00:27
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Кино
Данила Козловский показал трейлер своего фильма «Чернобыль: Бездна»
Слово и Дело вчера в 17:21
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему важно выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная на телефоне пользователя функция беспроводной связи Bluetooth может не просто снизить автономность работы устройства, но еще и привести к снижению уровня безопасности, сделав пользователя жертвой незаметной атаки мошенников.
Актуальные Новости 00:46
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество
На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
Общество
Девятый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Московский комсомолец Кузбасс 00:19
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии
Других фигурантов прокурор попросил заключить под стражу и выписать штраф в меньшем размере, чем Серебренникова.
CT news вчера в 06:41
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией
Ранее Иосиф Пригожин заговорил о "скелетах в шкафу" у Асмус и Харламова.
Bimru.ru вчера в 10:08
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Культура
Военный парад и праздничные концерты покажут на ТВ
Первый канал в 21.30 покажет праздничный концерт с Красной площади.
РИА Новости вчера в 22:51
Армия и оружие
Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима
«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:10
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
Кино
Роберт Дауни-младший может сняться в «Пиратах Карибского моря»
ФАН 22 июня в 10:29