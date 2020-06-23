Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.
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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до шести

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В Мексике число погибших в результате землетрясения увеличилось до шести

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Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до четырех

РБКвчера в 18:56

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Газета.Ruвчера в 18:50

До четырех возросло число жертв землетрясения в Мексике

ТАССвчера в 17:30

Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике

РИА Новостивчера в 23:47
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Общество

В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата.
РИА Новости вчера в 23:20
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей

В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии.
Вятка Областная вчера в 10:40
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Происшествия

Многоквартирный дом в Якутске находится под угрозой обрушения

На месте происшествия работают представители администрации города, службы жизнеобеспечения, МЧС РФ по Якутии и представители управляющей компании.
Якутия 24 вчера в 23:24
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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Транспорт

В Москве из-за парада перекроют движение в центре и на северо-западе

В связи с проведением парада Победы 24 июня в Москве будут действовать ограничения движения, сообщает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО

Inc-news.ru вчера в 16:20
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Политика

Одна из ведущих газет Болгарии опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

Популярная болгарская газета "Труд" опубликовала в среду на болгарском языке полную версию статьи президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне.
ТАСС 00:27
Происшествия

Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда

В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
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Кино

Данила Козловский показал трейлер своего фильма «Чернобыль: Бездна»

Слово и Дело вчера в 17:21
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Гаджеты

Эксперт объяснил, почему важно выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная на телефоне пользователя функция беспроводной связи Bluetooth может не просто снизить автономность работы устройства, но еще и привести к снижению уровня безопасности, сделав пользователя жертвой незаметной атаки мошенников.
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Газета.Ru вчера в 06:43
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Общество

На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:46
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Общество

Девятый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Московский комсомолец Кузбасс 00:19
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Футбол

Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Общество

Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

Других фигурантов прокурор попросил заключить под стражу и выписать штраф в меньшем размере, чем Серебренникова.
CT news вчера в 06:41
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией

Ранее Иосиф Пригожин заговорил о "скелетах в шкафу" у Асмус и Харламова.
Bimru.ru вчера в 10:08
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Культура

Военный парад и праздничные концерты покажут на ТВ

Первый канал в 21.30 покажет праздничный концерт с Красной площади.
РИА Новости вчера в 22:51
Армия и оружие

Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима

«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
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Роберт Дауни-младший может сняться в «Пиратах Карибского моря»

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