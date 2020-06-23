Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака.
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Землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

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В Мексике произошло сильное землетрясение

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При землетрясении в Мексике погиб человек

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Угроза цунами объявлена после землетрясения в Мексике

RT на русском12:33

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

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Lenta.ru12:01

Власти штата, где был эпицентр землетрясения, опровергли угрозу цунами

РИА Новости13:26
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Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
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Какие ограничения оставил в силе губернатор Самарской области

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