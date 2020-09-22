Австралия провела успешные испытания технологий «нового космоса»

Министр оборонной промышленности Мелисса Прайс заявила, что этот запуск знаменует начало новой эры для космонавтики Австралии: «Эта ракета в отличие от любых других, стартовавших из Австралии, является частью того, что называют технологиями «нового космоса» - малые ракеты, несущие на борту миниатюрные спутники при помощи коммерчески доступных технологий».