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РИА Новости
РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В источнике
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Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)00:47
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАСС01:28
RT на русском

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах

RT на русском04:21
РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

РИА Новости03:22
ИрСити

Институт земной коры прокомментировал землетрясение, случившееся в Приангарье 22 сентября

ИрСити22:48
Твой Иркутск

В администрации Култука рассказали о последствиях землетрясения

Твой Иркутск22:00
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфовчера в 15:30

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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Австралия провела успешные испытания технологий «нового космоса»

Министр оборонной промышленности Мелисса Прайс заявила, что этот запуск знаменует начало новой эры для космонавтики Австралии: «Эта ракета в отличие от любых других, стартовавших из Австралии, является частью того, что называют технологиями «нового космоса» - малые ракеты, несущие на борту миниатюрные спутники при помощи коммерчески доступных технологий».
Хайтек+вчера в 04:50

Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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Лукашенко заинтересован в участии в достройке космодрома Восточный

Белорусских строителей для помощи в возведении космодрома Восточный предложил прислать президент страны Александр Лукашенко 22 сентября на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске.
ИА Красная Весна05:16
1

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
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