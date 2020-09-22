Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии
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Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В источнике
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)00:47