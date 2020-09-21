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BFM.ru
BFM.ru

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию. Дежурные службы ведут сбор информации о последствиях землетрясений.В источнике
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RT на русском

Эксперт прокомментировала землетрясение в Прибайкалье

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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

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В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

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ИрСити

Институт земной коры прокомментировал землетрясение, случившееся в Приангарье 22 сентября

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Твой Иркутск

Полторы тысячи звонков от жителей Иркутской области поступило в МЧС после землетрясения

Твой Иркутск22:31
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МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфовчера в 15:30

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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