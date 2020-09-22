Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия
Смотрите также
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане
Макрон на сессии ГА ООН призвал Россию прояснить ситуацию с Навальным
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
Три человека стали жертвами ДТП с погрузчиком в Красноярском крае
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В МИД РФ ответили на ультиматум США по договору по СНВ
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Определен наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
После землетрясения на Байкале сотни домов остались без электричества
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах
Камеры в магазине сняли на видео сильное землетрясение под Иркутском
Ученые выехали к эпицентру землетрясения в Слюдянский район
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом
Землетрясение произошло в Восточной Сибири в ночь на 22 сентября. Толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия. По данным «Байкальской сейсмологической экспедиции», магнитуда составила 5,9. Жители Иркутска ощутили подземные толчки до 5-6 баллов.В источнике
Подробнее о событии
Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области
Орда Инфо21 сентября в 15:30