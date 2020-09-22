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Sibnovosti.ru
Sibnovosti.ru

Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия

Землетрясение произошло в Восточной Сибири в ночь на 22 сентября. Толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия. По данным «Байкальской сейсмологической экспедиции», магнитуда составила 5,9. Жители Иркутска ощутили подземные толчки до 5-6 баллов.В источнике
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ИрСити

Землетрясение 22 сентября ощущалось в 392 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии

ИрСити20:19
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

РИА Новостивчера в 03:22
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАССвчера в 01:28
RT на русском

Какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

RT на русскомвчера в 11:16
Твой Иркутск

МЧС: эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от Култука

Твой Иркутск21 сентября в 15:14
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфо21 сентября в 15:30

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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В Кузбассе за сутки зафиксировали 125 случаев коронавируса

Новые заражения выявлены в Кемерове (+26), Междуреченске (+25), Новокузнецке (+22), Прокопьевске (+14), Анжеро-Судженске (+8), Ленинск-Кузнецком (+7), Киселевске (+5), Мариинском МР (+5), Белово (+3), Мысках (+2), Кемеровском МО (+2), Ленинск-Кузнецком МО (+2), Тяжинском МО (+2), Прокопьевском МО (+1), Яйском МО (+1). На 22 сентября в Кузбассе число заболевших возросло до 8 829 человек.
Kursk.comвчера в 01:24
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В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
РИА Новостивчера в 06:44
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Эрдоган обвинил Совбез ООН в запоздалой реакции на пандемию

Нью-Йорк, США, 23 сентября 2020, 08:07 — REGNUM Совет Безопасности ООН промедлил с реакцией на пандемию нового коронавируса и в связи с этим нуждается в реформировании, как и сама организация, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM01:07
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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
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У игроков и главного тренера ХК «Салават Юлаев» обнаружили коронавирус

По словам генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александра Курносова, первично положительный результат на COVID-19 получили три представителя уфимской команды: главный тренер Томи Ламса, форварды Маркус Гранлунд и Данила Башкиров.
Стерлеградвчера в 05:33
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