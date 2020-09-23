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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутске сила подземных толчков составила 5-6 баллов. Как сообщают в главном управлении МЧС по Иркутской области, эпицентром землетрясения стала территория в 84-м км к юго-западу от Иркутска, в 15-ти километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района.В источнике
Подробнее о событии
IrkutskMedia

Два слабых подземных толчка зафиксировали рядом с эпицентром землетрясения на Байкале

IrkutskMedia01:55
ИрСити

Два слабых толчка зафиксировали рядом с эпицентром землетрясения в Слюдянском районе

ИрСити01:00
Орда Инфо

МЧС сообщило об отсутствии жертв и разрушений по итогам ночного землетрясения в Иркутской области

Орда Инфо21 сентября в 15:30
RT на русском

Какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

RT на русскомвчера в 11:16
ТАСС

В Приангарье до вечера 22 сентября завершат обследование районов, где ощущались толчки

ТАССвчера в 01:28
Областная газета (г. Иркутск)

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за землетрясения

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 00:47
РИА Новости

Обманчивая стабильность. Почему трясет в самых спокойных местах планеты

РИА Новости01:00

МКС избежала столкновения с неизвестным космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) с помощью российского корабля "Прогресс" совершила маневр по уклонению от возможного столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщается на сайте НАСА.
Интерфакс20:12
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Специалист назвал самую полезную для здоровья рыбу

Наиболее полезной является рыба из северных водоемов, рассказал в среду, 23 сентября, в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Известия00:55

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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