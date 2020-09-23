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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутске сила подземных толчков составила 5-6 баллов. Как сообщают в главном управлении МЧС по Иркутской области, эпицентром землетрясения стала территория в 84-м км к юго-западу от Иркутска, в 15-ти километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района.В источнике
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РИА Новости

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

РИА Новостивчера в 03:22
ИА Альтаир

Землетрясение в районе Байкала - ВИДЕОСЮЖЕТ «АЛЬТАИРА»

ИА Альтаирвчера в 05:30
Байкал24

Култукское землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Байкал24вчера в 10:56
RT на русском

В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах

RT на русскомвчера в 04:21
ИрСити

Землетрясение 22 сентября ощущалось в 392 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии

ИрСити20:19
Твой Иркутск

В администрации Култука рассказали о последствиях землетрясения

Твой Иркутсквчера в 22:00
ТАСС

Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии

ТАСС21 сентября в 16:06

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Число сделок с новостройками в Москве в августе увеличилось на треть

Более 9 тыс. договоров на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в августе, что на треть больше, чем в июле и годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.
ТАСС03:16

В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.
RT на русском21 сентября в 11:32

Михаил Ефремов оценил матч «Спартака» против ЦСКА из СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП и находящийся в СИЗО, отреагировал на итог футбольной встречи команд ЦСКА и «Спартак», прошедшей 13 сентября.
Пятый каналвчера в 00:47
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