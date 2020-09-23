Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия
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В Иркутске сила подземных толчков составила 5-6 баллов. Как сообщают в главном управлении МЧС по Иркутской области, эпицентром землетрясения стала территория в 84-м км к юго-западу от Иркутска, в 15-ти километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района.В источнике
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