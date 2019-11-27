Происшествия
REGNUMЗемлетрясение в Албании. Погибли 18 человек
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Албании. Больше всего пострадал город Дуррес, а также столица, где из-за подземных толчков разрушено порядка пяти сотен зданий. Эпицентр землетрясения находится в десятке километров от города Шиджак.
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Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Футбол
Евро-2020 в Санкт-Петербурге не попадет под санкции ВАДА
По информации AFP со ссылкой на источник ВАДА, запрет не коснется Евро-2020, матчи которого пройдут и в Санкт-Петербурге, потому что это чемпионат континента, а не мира.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Армия и оружие
Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Экономика
«Елисей» сокращает количество магазинов в сети
За последний месяц в Екатеринбурге закрылись два магазина местной сети «Елисей».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Общество
США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX
Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Футбол
В матче Лиги чемпионов ЮФО-СКФО болельщики избили судей и футболистов
Здоровье
Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак
Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
Экономика
Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
Армия и оружие
Названа дата спуска на воду подлодки «Волхов»
Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду в Петербурге 26 декабря 2019 года.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже
"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.