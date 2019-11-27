Происшествия

REGNUMREGNUMЗемлетрясение в Албании. Погибли 18 человек

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Албании. Больше всего пострадал город Дуррес, а также столица, где из-за подземных толчков разрушено порядка пяти сотен зданий. Эпицентр землетрясения находится в десятке километров от города Шиджак.
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Количество погибших при землетрясении в Албании достигло 23 человек

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Интерфаксвчера в 12:38

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 23

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Газета.Ru01:01

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РИА Новостивчера в 13:50
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Стали известны самые популярные смартфоны в России

Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
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По информации AFP со ссылкой на источник ВАДА, запрет не коснется Евро-2020, матчи которого пройдут и в Санкт-Петербурге, потому что это чемпионат континента, а не мира.
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Газета.Ru вчера в 07:12
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В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена

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Lenta.ru вчера в 08:25
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Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Газета.Ru вчера в 22:59
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Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
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За последний месяц в Екатеринбурге закрылись два магазина местной сети «Елисей».
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
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В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

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Газета.Ru вчера в 08:44
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Евро-футбол.ру 25 ноября в 14:03
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Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак

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Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
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В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины

«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
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Названа дата спуска на воду подлодки «Волхов»

Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду в Петербурге 26 декабря 2019 года.
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Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

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Коммерсантъ вчера в 08:56
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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
РИА Новости вчера в 21:53
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Албания
Государство
Государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2017 года, составляет 2 876 591 человек, территория - 28 748 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.
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