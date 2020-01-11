Происшествия
BFM.ruЗемлетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Политика
Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 появится в 5G-версии
Футбол
Футболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропускает Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС
Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, самолёт был сбит случайно из-за «непреднамеренной человеческой ошибки».
Футбол
«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года
Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года. Теперь «нерадзурри» предстоит обсудить условия трансфера с «Тоттенхэмом».
Космос
Для индийских астронавтов составили меню
Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Политика
Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина
На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Спорт
Пеллегрино — о действиях Жуве: так поступает только сумасшедший
На последнем повороте Пеллегрино сбил с ног француз Ришар Жуве, наехав на соперника сзади.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Наука
Ученые создали слиток золота из пластика
Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии ученые создали золотой слиток из пластика.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для РФ
Kia в своем рекламном ролике рассказала про новый кроссовер Seltos, который уже скоро поступит в продажу.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Шоу-бизнес
Меган Маркл уже успела найти работу
Как только стало известно о желании принца Гарри и Меган Маркл отделиться от британской королевской семьи, в Сети заговорили об их планах на будущее и способах заработка.
Происшествия
В Гдыне полиция забрала трёхлетнего ребёнка у пьяной пары россиян
В Гдыне полиция забрала трёхлетнего ребёнка у пьяной пары россиян, ночью возвращавшихся в гостиницу после вечеринки.
Политика
Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл 3-й этап «Дакара» среди грузовиков
Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал лучшим по итогам третьего спецучастка ралли-марафона «Дакар».
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.