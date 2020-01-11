Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗемлетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
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В Стамбуле произошло землетрясение

Московский Комсомолец08:53

В пригороде Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,8

RT на русском09:25

Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику среди жителей Стамбула

Интерфакс09:01

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Турции

ТАСС09:30

Момент землетрясения в Стамбуле попал на видео

Известия09:43

Землетрясение вызвало панику в Стамбуле

Газета.Ru09:37

Пострадавших при землетрясении в Стамбуле нет

РИА Новости09:27
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Технологии

Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС

Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
The GEEK 05:28
Экономика

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
ТАСС вчера в 11:10
Наука

Лучшее за год. Октябрь

Какую страшную тайну скрывает перепроданная в Париже средневековая мумия, на каком «языке» говорят растения и за что в 2019 году дали Нобелевскую премию по физике, расскажет подборка лучших материалов, вышедших в октябре на Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 20:32
Общество

Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана

Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
РБК 05:43
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
РИА Новости 09:32
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

ТК Звезда 10:58
Армия и оружие

Перемирие в Сирии продержалось сутки

Lenta.ru вчера в 08:14
Политика

Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

РИА Новости 06:29
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова

Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Pravda.Ru 04:59
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости 08:05
Политика

В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
RT на русском 11:06
Религия

РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств

Интерфакс 07:28
Политика

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 06:43
Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Ученые из США выяснили, что люди, которые с детства жили вместе с собаками, с годами стали менее подвержены риску возникновения шизофрении и биполярного расстройства.
Волга-Медиа 08 января в 20:59
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Единоборства

Названы гонорары Макгрегора и Серроне за бой

Названы гонорары ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января этого года на UFC 246 в Лас-Вегасе.
ProstoProSport 06:59
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин поделили имущество после развода

В конце декабря Пелагея ошарашила поклонников признанием: после трех лет совместной жизни она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lisa.ru 10:45
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
Политика

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
РИА Новости 10:51
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Политика

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости 08:20
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск вчера в 08:08
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