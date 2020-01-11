Происшествия
BFM.ruЗемлетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
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Технологии
Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС
Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Наука
Лучшее за год. Октябрь
Какую страшную тайну скрывает перепроданная в Париже средневековая мумия, на каком «языке» говорят растения и за что в 2019 году дали Нобелевскую премию по физике, расскажет подборка лучших материалов, вышедших в октябре на Indicator.Ru.
Общество
Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана
Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Армия и оружие
Перемирие в Сирии продержалось сутки
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова
Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Политика
В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Наука
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
Ученые из США выяснили, что люди, которые с детства жили вместе с собаками, с годами стали менее подвержены риску возникновения шизофрении и биполярного расстройства.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Единоборства
Названы гонорары Макгрегора и Серроне за бой
Названы гонорары ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января этого года на UFC 246 в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин поделили имущество после развода
В конце декабря Пелагея ошарашила поклонников признанием: после трех лет совместной жизни она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Политика
Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.