Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗемлетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
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Около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7

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