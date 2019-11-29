Экономика

РБКРБКЗемли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах

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Кроме земли в Лайково, по словам Аглинишкене, планируется также продать права аренды свободной от обязательств дольщиков части ЖК «Лесобережный» общей площадью 44 га в Красногорском районе Подмосковья. Их застройщиком значилась другая структура Urban Group — ООО «Хайгейт».
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Земли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах

РБК02:00

Территории двух недостроенных проектов Urban Group продадут с торгов

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