Экономика

РБКРБКЗемли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах

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Кроме земли в Лайково, по словам Аглинишкене, планируется также продать права аренды свободной от обязательств дольщиков части ЖК «Лесобережный» общей площадью 44 га в Красногорском районе Подмосковья. Их застройщиком значилась другая структура Urban Group — ООО «Хайгейт».
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Земли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах

РБК02:00

Земля Urban Group, которую хотят выставить на торги, свободна от ДДУ

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Структура обанкротившегося девелопера Urban Group продает земли подмосковного ЖК «Лайково» за 1,5 млрд рублей

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