Армейцы отскочили в матче с "Уфой", у которой была уйма моментов, а вот у ЦСКА совсем мало. Случайный гол, как это было в Кубке России, не прокатит в матче с "Зенитом".У ЦСКА мало денег. Не хватает на футболистов, на штаб, на аналитиков.

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