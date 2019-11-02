Футбол
Ставка TVЗенит - ЦСКА: прогноз Дмитрия Егорова 1 ноября 2019
Армейцы отскочили в матче с "Уфой", у которой была уйма моментов, а вот у ЦСКА совсем мало. Случайный гол, как это было в Кубке России, не прокатит в матче с "Зенитом".У ЦСКА мало денег. Не хватает на футболистов, на штаб, на аналитиков.
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Титулы Семака, голы Жиркова и остроты от Петржелы. Как хорошо вы помните матчи «Зенита» и ЦСКА?
Спорт день за днемвчера в 15:58
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 2 ноября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:54
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Названа причина отказа двигателя у севшего в Тюмени аварийного SSJ-100
Никто из 83 пассажиров не пострадал. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал" совершил аварийную посадку в аэропорте "Рощино" в Тюмени.
Газета.Ru 12:22
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Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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Депутат Рады расплакалась на заседании
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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.
ГЛАС.RU 09:17
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
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Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
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Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Футбол
Зинедин Зидан: «То, что делает Мбаппе, — неудивительно. Он один из лучших игроков в мире»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что считает Мбаппе одним из лучших игроков мира, но пока не думает о предстоящем матче мадридцев с «ПСЖ».
Матч ТВ 11:56
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Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Происшествия
В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан
В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.
ТагилСити.ру 10:22
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
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Матч ТВ 10:53
Футбол
Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.
Вести.Ru 00:02
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Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Игры
Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей
Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
Cyber.sports.ru 11:05
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Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью»
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В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
ТАСС вчера в 17:08