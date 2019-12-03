РПЛ
PrognozistЗенит - Динамо: прогноз на матч РПЛ (6 декабря)
«Зенит» имеет комфортный отрыв от преследователей в РПЛ (8 очков), поэтому в домашней игре с «Динамо» может сыграть более раскрепощенно. Единственное, впереди важная игра в Лиге чемпионов и некоторая экономия энергии может произойти.
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Зенит – Динамо (Москва) 6 декабря 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ
КП - Санкт-Петербург03 декабря в 03:27
Зенит - Динамо ~ прогноз на матч 19-го тура РПЛ: очередному столичному клубу не повезет в Санкт-Петербурге?
Sport-place03 декабря в 00:05
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