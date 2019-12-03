РПЛ

PrognozistPrognozistЗенит - Динамо: прогноз на матч РПЛ (6 декабря)

Зенит — Динамо
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Зенит» имеет комфортный отрыв от преследователей в РПЛ (8 очков), поэтому в домашней игре с «Динамо» может сыграть более раскрепощенно. Единственное, впереди важная игра в Лиге чемпионов и некоторая экономия энергии может произойти.
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