Лига чемпионов
КП - Санкт-ПетербургЗенит – Лейпциг 5 ноября 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сделав камбэк, «Лейпциг» неожиданно вырвался в лидеры группы G с шестью очками. «Зенит» же теперь делит второе-третье места с французским «Лионом», а еще на балл меньше имеет «Бенфика».
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