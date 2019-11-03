Сделав камбэк, «Лейпциг» неожиданно вырвался в лидеры группы G с шестью очками. «Зенит» же теперь делит второе-третье места с французским «Лионом», а еще на балл меньше имеет «Бенфика».

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Происшествия Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки 1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.

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