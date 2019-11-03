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КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургЗенит – Лейпциг 5 ноября 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионов

Зенит — РБ Лейпциг
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сделав камбэк, «Лейпциг» неожиданно вырвался в лидеры группы G с шестью очками. «Зенит» же теперь делит второе-третье места с французским «Лионом», а еще на балл меньше имеет «Бенфика».
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