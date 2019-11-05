Все игроки немецкой команды находятся в роскошной форме.

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Экономика Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с якобы поездкой депутата ГД в Донбасс Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с якобы поездкой депутата Госдумы и председателя партии "Родина" в Донбасс, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте министерства.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Политика Зеленский подписал закон о судебной реформе Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления».

Общество Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.

Политика США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.

Культура Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Политика Путин назвал сплоченность россиян основой успешного развития страны Президент уверен, что основой развития России, помимо сплоченности общества, является также «верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей».

Политика Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.

Шоу-бизнес Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Общество Зеленский пообещал найти всех заказчиков убийства Гандзюк Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдёт всех заказчиков убийства советницы мэра Херосна и активистки Екатерины Гандзюк.

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев подтвердил, что Бузова стремительно лысеет Бузова, как и многие звезды, зарабатывает на рекламе, вот только по убеждению Солнцева делает это обманом.

Общество Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.

Политика Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.

Общество Найдены способы похудеть без физических упражнений Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Политика Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.

Игры Компания Blizzard продемонстрировала трейлер геймплея Diablo IV На фестивале BlizzCon 2019 компания Blizzard Entertainment представила трейлер геймплея Diablo IV.