Футбол

Ставка TVСтавка TVЗенит - РБ Лейпциг: прогноз Геворга Даниеляна 5 ноября 2019

Последний выезд в Германию показал, что именно "РБ Лейпциг" является безоговорочным фаворитом этого квартета. Да, счет той встречи может кого-то ввести в заблуждение, но он явно не отражает того, что происходило на поле. Немецкий клуб показал хорошую игру в атаке и мог забивать гораздо больше.
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Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Происшествия

В Приморье обнаружены тела двух детей

BFM.ru вчера в 23:28
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Экономика

Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

Драйверами российского экспорта в настоящий момент выступают новые отрасли, такие как АПК и машиностроение, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
РИА Новости 04:24
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Гаджеты

Xiaomi представила умные часы Mi Watch

Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости 04:10
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
Android-robot.com вчера в 11:21
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Музыка

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели вчера в 14:58
Политика

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в кино

Поводом для травли послужила то, что актриса сыграла в эротической сцене.
Ореанда-Новости вчера в 06:53
Футбол

Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

РБК 04:25
Здоровье

Врачи перечислили сигналы организма, которые нельзя игнорировать

Ломкие, редкие волосы, секущиеся на концах, могут говорить о том, что в организме существует дефицит витамина А. Кроме того, это может свидетельствовать о недостаточном количестве железа и цинка.
ФедералПресс 03 ноября в 03:57
Происшествия

Полиция Якутии выясняет, зачем пилот АН-24 посадил за штурвал девушку

Отмечается, что в день видеосъмки, воздушное судно, принадлежащее авиакомпания "ИрАэро" осуществляло рейс по маршруту Якутск-Батагай.
Похвистнево-Информ вчера в 01:57
Футбол

Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 03:04
Происшествия

Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии

Октябрьский районный суд во вторник признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
РИА Томск 02:58
Политика

Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества

Указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества подписал вчера президент РФ Владимир Путин.
ЮГ Times вчера в 23:21
Политика

МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».
Известия 04:26
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Космос

Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World 03 ноября в 11:18
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Интернет

Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
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Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний

Дни24 вчера в 13:19
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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