Футбол
Ставка TVЗенит - РБ Лейпциг: прогноз Геворга Даниеляна 5 ноября 2019
Последний выезд в Германию показал, что именно "РБ Лейпциг" является безоговорочным фаворитом этого квартета. Да, счет той встречи может кого-то ввести в заблуждение, но он явно не отражает того, что происходило на поле. Немецкий клуб показал хорошую игру в атаке и мог забивать гораздо больше.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Происшествия
В Приморье обнаружены тела двух детей
BFM.ru вчера в 23:28
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Экономика
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
Драйверами российского экспорта в настоящий момент выступают новые отрасли, такие как АПК и машиностроение, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
РИА Новости 04:24
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Гаджеты
Xiaomi представила умные часы Mi Watch
Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости 04:10
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
Android-robot.com вчера в 11:21
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в кино
Поводом для травли послужила то, что актриса сыграла в эротической сцене.
Ореанда-Новости вчера в 06:53
Здоровье
Врачи перечислили сигналы организма, которые нельзя игнорировать
Ломкие, редкие волосы, секущиеся на концах, могут говорить о том, что в организме существует дефицит витамина А. Кроме того, это может свидетельствовать о недостаточном количестве железа и цинка.
ФедералПресс 03 ноября в 03:57
Происшествия
Полиция Якутии выясняет, зачем пилот АН-24 посадил за штурвал девушку
Отмечается, что в день видеосъмки, воздушное судно, принадлежащее авиакомпания "ИрАэро" осуществляло рейс по маршруту Якутск-Батагай.
Похвистнево-Информ вчера в 01:57
Футбол
Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 03:04
Происшествия
Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии
Октябрьский районный суд во вторник признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
РИА Томск 02:58
Политика
Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества
Указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества подписал вчера президент РФ Владимир Путин.
ЮГ Times вчера в 23:21
Политика
МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».
Известия 04:26
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Космос
Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета
Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World 03 ноября в 11:18
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип
Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Наука
Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний
Дни24 вчера в 13:19