В прошлом тур немцы одолели сине-бело-голубых со счетом 3:1. Во вторник, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Петербурге сойдутся «Зенит» и немецкий «Лейпциг». Поединок будет сыгран в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» и «Лейпциг» встретятся в матче Лиги чемпионов в Петербурге

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