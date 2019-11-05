Футбол

Ставка TVСтавка TVЗенит - РБ Лейпциг: прогноз Mr. Ghost 4 ноября 2019

Зенит обидно проиграл прошлую игру в Лейпциге - потеряли концентрацию и соперник ей воспользовался. Зенит добротно играет и даже несмотря на ничью с ЦСКА команда играет вполне себе сносно, несмотря на то, что играют они уже немало.
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Общество

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси.
Ведомости 15:53
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Авто

Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

32CARS.ru 01:36
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости 17:40
Игры

Компания Blizzard продемонстрировала трейлер геймплея Diablo IV

На фестивале BlizzCon 2019 компания Blizzard Entertainment представила трейлер геймплея Diablo IV.
ИнфоСМИ 13:05
Политика

О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 00:00
Политика

Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.
Свободная Пресса 20:38
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.
Политическая Экспертиза 15:12
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Общество

Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа

Стив Истербрук покинул пост президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной.
Российская газета вчера в 19:58
Энергетика

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Политика

Еще четыре страны продлили санкции против России

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России.
Lenta.ru 13:42
Общество

В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

РБК 21:25
Происшествия

В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины

По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
Российская газета 03:07
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Хоккей

Сборная России по хоккею успешно стартовала в Суперсерии

Газета.Ru 22:26
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
РИА Новости 14:42
Армия и оружие

Почему «Булава» не летает на запад

30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Газета.Ru 02:51
Армия и оружие

В Минобороны планируют вернуть понятие «военная тайна»

В российское законодательство могут вернуть понятие военной тайны.
РЕН ТВ 18:12
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Шоу-бизнес

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Коммерсантъ 13:25
Политика

Fyens Stiftestidende (Дания): жалобы могут задержать «Северный поток — 2» на долгие годы (Fyens Stiftestidende)

В среду 30 октября разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток — 2» в датских водах вызвало радость и облегчение в Москве и Берлине.
ИноСМИ 16:56
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости 19:01
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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