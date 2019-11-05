Футбол

Ставка TVСтавка TVЗенит - РБ Лейпциг: прогноз Юргиса Сабониса 4 ноября 2019

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В первой игре питерцы знатно сопротивлялись, но всё же уступили. Сегодня есть все шансы зацепиться за очки. Только вдумайтесь: Лейпциг в последних 2 матчах забил 14 голов.
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Зенит - РБ Лейпциг: прогноз Корявко Александра 4 ноября 2019

Ставка TV17:15

Прогноз и ставка на матч «Лион» - «Бенфика», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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