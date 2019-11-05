Футбол

Ставка TVСтавка TVЗенит - РБ Лейпциг: прогноз Юргиса Сабониса 4 ноября 2019

В первой игре питерцы знатно сопротивлялись, но всё же уступили. Сегодня есть все шансы зацепиться за очки. Только вдумайтесь: Лейпциг в последних 2 матчах забил 14 голов.
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Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета 03:09
Армия и оружие

Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Музыка

Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40
Музыка

Земфира представила две новые песни на концерте в Дубае

Певица Земфира Рамазанова 2 ноября выступила в Дубае на фестивале Parus и исполнила там две абсолютно новые песни «Abuse» и «Goodbye», которые посвящены расставанию.
МР7.ру вчера в 05:28
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Здоровье

Женщина жила с опухолью весом 18 кг, принимая ее за беременность

Жительница Индии думала, что ждет ребенка, однако в действительности ходила с огромной опухолью весом 18,1 килограмма в яичнике.
iReactor 19:04
Космос

Космический грузовик Cygnus причалил к МКС

Американский грузовой корабль Cygnus причалил к Международной космической станции, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 12:44
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Фигурное катание

Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной

RT на русском 04:50
Политика

В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета 10:25
Фигурное катание

Новый номер Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш

Евгений Медведева показала отрывок из своего нового показательного номера на песню Билли Айлиш — I dont wanna be you anymore.
Metaratings 13:34
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев подтвердил, что Бузова стремительно лысеет

Бузова, как и многие звезды, зарабатывает на рекламе, вот только по убеждению Солнцева делает это обманом.
Kleo.ru 06:39
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Общество

Во «ВКонтакте» назвали причины сбоя в работе соцсети

Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел из-за проблем у партнерского центра обработки данных.
Forbes 10:29
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста

Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.
Lenta.ru 02:53
Футбол

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сон Хын Мина

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 15:15
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Происшествия

В роддоме на Солидарности упал неисправный лифт с рабочими

В понедельник, 4 ноября, в роддоме №18 на проспекте Солидарности в Петербурге упал грузовой лифт.
Форпост Северо-Запад 11:48
Происшествия

Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре

На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Культура

В Благовещенске открылась библиотека будущего

Виртуальная библиореальность настала в благовещенской библиотеке имени Чехова.
Амур.инфо 00:04
Политика

Супруга экс-генпрокурора Украины Луценко покинула Верховную раду

Депутат Верховной рады и супруга экс-генпрокурора Украины Ирина Луценко объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.
РЕН ТВ 12:05
Авто

Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке

Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Политика

В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными

Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.
Российская газета 17:35
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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