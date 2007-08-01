РПЛ
PrognozistЗенит - Ростов: по какому каналу и в какое время трансляция матча РПЛ
Главным матчем 13-го тура в РПЛ без сомнений является «Зенит» - «Ростов»: обе команды находятся в числе лидеров и на данный момент делят 2-4 место. Как принято в таких случаях говорить, это игра за 6 очков.
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Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.
Национальная служба новостей вчера в 10:14
Происшествия
В Красноярском крае приостановили работы на месте прорыва дамбы
Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены в связи с наступлением темноты и продолжатся в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:00
Космос
К Земле летит астероид диаметром до одного километра
Астероид 2019 TR2 летит, предположительно, со скоростью 50 тысяч километров в час, в то время как большой 162082 (1998 HL1) перемещается со скоростью 40,2 тысячи километров в час.
Sputnik Литва 09:05
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Известия 09:17
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие
В США назвали самый опасный военный корабль РФ
По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.
Дни24 05:36
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в зале суда
Двое фигурантов дела "Нового величия" — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе вены в зале суда.
DP.RU 17 октября в 11:41
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия вчера в 03:32
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Религия
Патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним помянули главу ПЦУ Епифания
На совместной службе с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом патриарх Константинопольский Варфоломей помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.
News.ru 07:15
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Общество
Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили
Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире "Рустави 2" оскорбил президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 08:31
Футбол
17 лет назад 16-летний Руни забил первый гол в АПЛ. Сразу шедевр, сразу победный и сразу «Арсеналу»
Сегодня исполнилось 17 лет первому голу Уэйна Руни в чемпионате Англии.
Спорт-Экспресс 04:36
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Наука
Ураганы могут провоцировать подводные землетрясения
Наблюдения за самыми мощными ураганами Атлантики показали, что они вызывают своеобразные землетрясения на дне океана, порождая толчки с магнитудой до 3,5 по шкале MMS (сейсмического момента).
ТАСС Наука 17 октября в 11:16
Футбол
«Урал» в гостях одержал волевую победу над «Тамбовом»
В следующем туре Тамбов дома сыграет против Уфы, а Урал на выезде встретится с Рубином.
Советский спорт 08:57
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Автоновости дня вчера в 09:37