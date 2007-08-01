Главным матчем 13-го тура в РПЛ без сомнений является «Зенит» - «Ростов»: обе команды находятся в числе лидеров и на данный момент делят 2-4 место. Как принято в таких случаях говорить, это игра за 6 очков.

Зенит - Ростов: по какому каналу и в какое время трансляция матча РПЛ

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