Лига чемпионов

Ставка TVСтавка TVЗенит - Спартак: прогноз Василия Шабалина 1 декабря 2019

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Зенит на неделе удачно сыграл в лиге чемпионов, отдав там немало сил. Команда не так много пропускает, но просто в большинстве матчей РПЛ уровень атаки соперников слабоват.
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