Зенит на неделе удачно сыграл в лиге чемпионов, отдав там немало сил. Команда не так много пропускает, но просто в большинстве матчей РПЛ уровень атаки соперников слабоват.

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Общество Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.

Авто Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.

Экономика Набиуллина объяснила причину укрепления рубля Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину укрепления рубля в 2018 году, об этом 1 декабря она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».

Общество Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.