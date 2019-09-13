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Тульские новостиТульские новостиЗенит — Арсенал (Тула) 1:0 (2-й тайм)

Зенит — Арсенал (Тула)
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
Местный "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".
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