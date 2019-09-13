РПЛ
Тульские новостиЗенит — Арсенал (Тула) 1:0 (2-й тайм)
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
|5′
|15′
Виктор Альварес
Максим Володько
|39′
Александр Денисов
|42′
Роберт Бауэр
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
5
Барриос
3
Сантос
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
36
Левашов
4
Бауэр
71
Денисов
6
Беляев
8
Григалава
13
Володько
7
Берхамов
70
Костадинов
11
Ткачев
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
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«Зенит» – «Арсенал» Тула. 13.09.2019. Где смотреть матч онлайн
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