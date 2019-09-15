Футбол

РБКРБК«Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
Стартовый матч девятого тура чемпионата России по футболу завершился победой "Зенита" над "Арсеналом" со счетом 3:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
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