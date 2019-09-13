Футбол
REGNUMЗенит — Арсенал (Тула) 3:1
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
|5′
|15′
Виктор Альварес
Максим Володько
|39′
Александр Денисов
|42′
Роберт Бауэр
|56′
Кантемир Берхамов
|64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
|66′
|67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
|70′
Сердар Азмун
|75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|75′
Олег Шатов
|88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Караваев
17
Шатов
5
Барриос
3
Сантос
11
Дриусси
21
Ерохин
22
Дзюба
36
Левашов
4
Бауэр
71
Денисов
6
Беляев
8
Григалава
13
Володько
9
Комбаров
70
Костадинов
11
Ткачев
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Петербургская команда открыла счёт уже на 5-й минуте — после розыгрыша штрафного гол забил Артем Дзюба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru 12 сентября в 16:01
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек
Российская телеведущая Ксения Собчак оригинально поздравила своего супруга Константина Богомолова с их свадьбой.
Вечерняя Москва вчера в 19:06
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 12 сентября в 10:20
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:43
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
Экономика
В программу двухпроцентной ипотеки в ДФО инвестируют 5-10 млрд рублей
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век» заявил о том, что на программу льготной ипотеки под два процента будет выделено пять-десять миллиардов рублей.
Rostov gazeta вчера в 13:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Культура
Минтимер Шаймиев и Принц Карим Ага Хан IV посетили Казанский Кремль
Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после посещения Кремля гости отправились в театр оперы и балета, где состоится церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры.
Татар-информ вчера в 07:41
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК вчера в 04:29
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Энергетика
«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа
Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Энергетика
Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающего падения уровня жизни.
РИА Новости вчера в 20:58
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Армия и оружие
«Камо Грядеши». Александр Бородай о том, куда идет Донбасс
Гражданская война на Донбассе продолжается уже более 5 лет.
ANNA-News 12 сентября в 09:38
Футбол
Фалькао в дебютном матче принес победу «Галатасараю»
Встреча прошла на «Тюрк Телеком Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Sport24.ru вчера в 19:17
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Футбол
Салах выложил видео об отношениях с Мане
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане.
Бомбардир.ру вчера в 23:31
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Российская газета 12 сентября в 08:42
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Хоккей
Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс вчера в 14:33
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40