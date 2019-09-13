Футбол

REGNUMREGNUMЗенит — Арсенал (Тула) 3:1

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Петербургская команда открыла счёт уже на 5-й минуте — после розыгрыша штрафного гол забил Артем Дзюба.
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