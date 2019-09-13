Футбол
REGNUMЗенит — Арсенал (Тула) 3:1
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
|5′
|15′
Виктор Альварес
Максим Володько
|39′
Александр Денисов
|42′
Роберт Бауэр
|56′
Кантемир Берхамов
|64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
|66′
|67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
|70′
Сердар Азмун
|75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|75′
Олег Шатов
|88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Караваев
17
Шатов
5
Барриос
3
Сантос
11
Дриусси
21
Ерохин
22
Дзюба
36
Левашов
4
Бауэр
71
Денисов
6
Беляев
8
Григалава
13
Володько
9
Комбаров
70
Костадинов
11
Ткачев
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Петербургская команда открыла счёт уже на 5-й минуте — после розыгрыша штрафного гол забил Артем Дзюба.
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