Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗенит — Арсенал (Тула) 3:1

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Первый мяч забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 6-й минуте.
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