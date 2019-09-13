Футбол

ТАССТАССЗенит — Арсенал (Тула) 3:1

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (5-я минута), Себастьян Дриусси (66, с пенальти) и Олег Шатов (88).
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