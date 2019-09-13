Футбол
Gazeta.SPbЗенит — Арсенал (Тула) 3:1
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
|5′
|15′
Виктор Альварес
Максим Володько
|39′
Александр Денисов
|42′
Роберт Бауэр
|56′
Кантемир Берхамов
|64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
|66′
|67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
|70′
Сердар Азмун
|75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|75′
Олег Шатов
|88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Караваев
17
Шатов
5
Барриос
3
Сантос
11
Дриусси
21
Ерохин
22
Дзюба
36
Левашов
4
Бауэр
71
Денисов
6
Беляев
8
Григалава
13
Володько
9
Комбаров
70
Костадинов
11
Ткачев
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
Петербургский «Зенит» 13 сентября встретился с тульским «Арсеналом». После первого тайма в счете ведут сине-бело-голубые. Подопечные Сергея Семака обыгрывают соперников со счетом 1:0. Встреча проходит в рамках девятого тура чемпионата России по футболу на «Газпром Арене» в Петербурге.
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Эксперты: тульский «Арсенал» навяжет борьбу «Зениту» в стартовом матче 9-го тура РПЛ
ODDS.ru12 сентября в 10:35
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