Футбол
Спорт-ЭкспрессЗенит — Арсенал (Тула) 3:1
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
|5′
|15′
Виктор Альварес
Максим Володько
|39′
Александр Денисов
|42′
Роберт Бауэр
|56′
Кантемир Берхамов
|64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
|66′
|67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
|70′
Сердар Азмун
|75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|75′
Олег Шатов
|88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Караваев
17
Шатов
5
Барриос
3
Сантос
11
Дриусси
21
Ерохин
22
Дзюба
36
Левашов
4
Бауэр
71
Денисов
6
Беляев
8
Григалава
13
Володько
9
Комбаров
70
Костадинов
11
Ткачев
48
Луценко
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:1). Аргентинец с пенальти пробил в правый нижний от себя угол, в то время как вратарь туляков Михаил Левашов прыгнул в противоположный.
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Эксперты: тульский «Арсенал» навяжет борьбу «Зениту» в стартовом матче 9-го тура РПЛ
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