Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗенит — Арсенал (Тула) 3:1

Зенит — Арсенал (Тула)
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Артем Дзюба
5′
15′
Виктор Альварес
Максим Володько
39′
Александр Денисов
42′
Роберт Бауэр
56′
Кантемир Берхамов
64′
Кантемир Берхамов
Кирилл Комбаров
Себастьян Дриусси
66′
67′
Евгений Луценко
Далер Кузяев
Олег Шатов
70′
Сердар Азмун
75′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
75′
Олег Шатов
88′
Юрий Жирков
Вячеслав Караваев
90′+1′
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:1). Аргентинец с пенальти пробил в правый нижний от себя угол, в то время как вратарь туляков Михаил Левашов прыгнул в противоположный.
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