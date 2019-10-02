Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» – «Бенфика». 02.10.2019. Где смотреть матч онлайн
В среду, 2 октября, в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «Бенфику». Последний матч между этими командами, который состоялся в 2016 году, завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев.
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Политика
Митинг в Киеве переместился с Майдана к офису президента Украины
Красная весна вчера в 16:20
Общество
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
На портале «Активный гражданин» началось голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве.
РБК 03:28
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Коммерсантъ вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан, в том числе 8-10 тысяч человек гибнут от переохлаждения.
Парламентская газета вчера в 18:27
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Политика
Посол США в РФ рассказал о срыве встречи Путина и Трампа
Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе нарушило планы переговоров между президентами США и РФ.
Росбалт вчера в 15:29
Политика
Путин присвоил Чемезову звание Героя России
По словам сотрудника аппарата правительства, Сергей Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.
RuNews24.ru вчера в 07:03
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Политика
Киев прекратил расследование против Burisma из-за США, сообщили СМИ
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прекратили "из страха перед США", сообщил Fox News.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Посол США в России Хантсман завершил миссию в Москве
РИА Новости 02:17
Футбол
Месси: впервые за сезон провел все 90 минут на поле
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление команды в матче второго тура группового отбора Лиги чемпионов.
Газета.Ru 02:50
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
В США посетительница зоопарка проникла в вольер, чтобы подразнить льва
Сотрудники правоохранительных органов американского Нью-Йорка разыскивают посетительницу зоопарка в Бронксе, проникшую в вольер со львом.
Журналистская правда вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Общество
Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления
Роскачество исследовало лапшу быстрого приготовления и составило рейтинг производителей.
Коммерсантъ 03:36
Политика
Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие
Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине комплексов Javelin
Государственный департамент и конгресс США предварительно одобрили продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Pravda.Ru вчера в 04:21