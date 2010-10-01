Лига чемпионов
Чемпионат«Зенит» — «Бенфика»: Азмун забил гол и довёл счёт до разгромного
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 79-й минуте петербургский клуб выигрывает со счётом 3:0.
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Азмун забил второй гол в Лиге чемпионов и поцеловал эмблему «Зенита»
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