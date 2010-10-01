Лига чемпионов
Чемпионат«Зенит» — «Бенфика»: Азмун забил гол и довёл счёт до разгромного
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 79-й минуте петербургский клуб выигрывает со счётом 3:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Культура
«ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал
Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Спорт
Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финальный забег на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
Гаджеты
Garmin запускает умные часы MARQ Commander
У Garmin есть своя ниша на рынке умных часов для людей, которым действительно небезразличны собираемые устройством данные — расстояние, высота, темп и т.д. Таким образом, компания вкладывает много усилий в свои премиальные продукты, такие как модельный ряд MARQ и его последней моделью под названием MARQ Commander.
Политика
США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС
Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Гаджеты
Новая функция iOS уберет «мыло» со сделанных на iPhone 11 фотоснимков
Deep Fusion в бета-версии «яблочной» операционной системы даст возможность избавиться от «мыла» с фотоснимков.
Политика
Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине
24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.
Здоровье
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину. Об этом рассказала диетолог Марина Ваулина.
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
Политика
У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Здоровье
Алтайский край стал лидером по числу больных пенсионеров
В Алтайском крае пенсионеры болеют чаще всех в России. Такой вывод следует из данных Минздрава РФ за 2018 год.
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Авто
У Kia Cerato появились оспортивленные версии GT
Исполнения GT Line и GT Line+ доступно для седанов с мотором 2.0 (150 л.с.) в сочетании с «автоматом», автомобили, помимо шильдиков с названием версии, можно отличить по решётке радиатора, глянцево-чёрным накладкам на порогах и зеркалах, спойлеру на крышке багажника и заднему диффузору с красными вставками.
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Политика
Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении санкций и обращаться не планирует.
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков перестали скрывать свой роман
Светлана Ходченкова и Семён Слепаков больше не скрывают того, что у них роман.