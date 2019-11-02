РПЛ

Gazeta.SPbGazeta.SPbЗенит — ЦСКА 1:1

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу соперников. Встреча проходит сегодня, 2 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в рамках 15-го тура Россикйской премьер-лиги. На поле вышли ЦСКА и «Зенит» – кажется, этого матча с нетерпением ждали не только футболисты, но и болельщики.
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