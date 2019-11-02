Петербургский "Зенит" на своем поле, играя в большинстве, не смог дожать московский ЦСКА и выиграть матч 15-го тура чемпионата России. Встреча ознаменовалась не только яркой игрой обеих команд, но и спорной работой главного арбитра Михаила Вилкова.

«Зенит» в большинстве не смог обыграть ЦСКА в матче РПЛ

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