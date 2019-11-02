Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Никола Влашич. У хозяев мяч забил Александр Ерохин.

Общество Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.

Культура Рэпер Канье Уэст дал концерт прямо в самолете 29 октября 2019 года известный рэпер и музыкант Канье Уэст, недавно выпустивший свежий альбом «Jesus Is King», вместе со своей госпел-группой Sunday Service исполнил свои новые треки прямо в самолете.

Политика Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Гаджеты Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Фигурное катание Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

Армия и оружие Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.

Финансы Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.

Политика Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.

Политика В США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.