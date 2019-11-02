РПЛ

Газета.RuГазета.RuЗенит — ЦСКА 1:1

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Никола Влашич. У хозяев мяч забил Александр Ерохин.
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